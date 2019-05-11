1.5 مليون دولار تكلفة حمل وولادة ميغان ماركل

نشر موقع صحيفة «الميرور» البريطانية تقريرًا يظهر أن تكلفة حمل ميغان ماركل بلغت 1.099.060 جنيه إسترليني، أي نحو 1.5 مليون دولار أميركي.

وشغلت أخبار الطفل الأول للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، الذي ولد هذا الأسبوع، معجبي العائلة المالكة في بريطانيا وبقية العالم.

وتوزع هذا المبلغ المذكور على ملابس ماركل الخاصة بالحمل وتكاليف المتابعة الصحية للأم والجنين وعملية الولادة أيضا.

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كما أن الممثلة الأميركية السابقة كانت قد توجهت إلى نيويورك قبل أن تلد وحضرت حفل استقبال لمولودها في فندق فخم.

وأشار التقرير إلى أن دوق ودوقة ساسكس صرفا نحو 150 ألف جنيه إسترليني لتهيئة حضانة خاصة بالمولود الجديد في قصرهما الذي انتقلا إليه منذ فترة.

ومنذ الإعلان عن حملها، تم تصوير دوقة ساسكس في 75 قطعة ملابس مختلفة على الأقل.

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وتجنبت ماركل معظم ماركات الملابس المخصصة للأمومة المعتادة، والتزمت بملابس صممت من قبل مصمميها المفضلين، وأحد أكبر الأسماء في عالم الأزياء، بما في ذلك ديور وجيفنشي وفالنتينو.

وأنفقت ماركل على هذه الملابس نحو 500 ألف جنيه إسترليني، ويشاع أن ملابس الحمل الخاصة بها تتخطى بسبعة أضعاف تكلفة تلك التي ارتدتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، الأخ الأكبر للأمير هاري.

وأشار التقرير إلى أن الزوجين أنفقا 20 ألف جنيه إسترليني على المستشفى الذي ولد فيه الطفل.

ومع أن ماركل كانت تخطط للولادة في المنزل، إلا أنها اختارت في نهاية المطاف للذهاب إلى مستشفى بورتلاند الخاص والفاخر.

وأطلق الأمير هاري وزوجته ميغان على مولودهما الجديد اسم أرتشي هاريسون ماونتباتن - وندسور.

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أوَّل صور لمولود ميغان ماركل والأمير هاري الجديد