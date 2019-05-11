ذبح والدته وتوعّد بقتل أفراد أسرته في تونس

فُجعت مدينة المهدية التونسية يوم الأربعاء بجريمة مروّعة أقدم خلالها شاب على ذبح والدته بسبب "دوافع أخلاقية" على حدّ تعبيره.

ولفتت الصحافة المحلية إلى أنه عُثر على الضحية، وهي في العقد الخامس من العمر، مذبوحة في منزلها. كما أشارت المعلومات إلى أنه تمّ العثور على عبارات على جدران المنزل كتب القاتل من خلالها أن الدور سيأتي على أفراد الأسرة المتبقين بعد والدته.

إشارة الى أن الشرطة تمكّنت بعد ساعات من الجريمة من إلقاء القبض على الشاب الذي اعترف بفعلته، وقال إنه أقدم على هذه الخطوة لـ"أسباب أخلاقية".

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