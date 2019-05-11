شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الزبيب يجدد النشاط والحيوية ويساعد على التركيز فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة وهو فى الأصل ثمار العنب ويتم تجفيفه بتعريضه للشمس لفترات طويلة، ويحتوى الزبيب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، حيث إنه يحتوى على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد الزبيب فى شهر رمضان، وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries وهى..



الزبيب

1: يحتوى الزبيب على نسبة عالية من الحديد والنحاس والفيتامينات الأخرى التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم.

2: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة.

3: أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الزبيب يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، ومنها سرطان القولون والثدى.

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4: يساعد على هضم الطعام ويعزز صحة الجهاز الهضمى ويعالج عسر الهضم والانتفاخ والحموضة.



زبيب

5: نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للبكتيريا والمواد المضادة للأكسدة، يعمل الزبيب على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم ويعزز صحة الجسم ويحميه من نزلات البرد والأنفلونزا.

6: يحافظ على صحة العين ويحميها من ضعف النظر وتشوش الرؤية.

7: يجدد النشاط والطاقة ويعطى الجسم حيوية وقوة، كما أنه يساعد على التركيز وينصح الطلاب دائما بتناوله اثناء فترة الامتحانات.

8: يحسن صحة الأسنان ويعالج التسوس وتراكم البكتيريا، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم.