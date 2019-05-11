شكرا لقرائتكم خبر عن جراثيم خطيرة لا نعرف بوجودها.. اغسل يديك إذا لمست هذه الأشياء فورًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - النقود:

النقود من أكثر الأشياء التي نلمسها في حياتنا اليومية، دون أن ندرك كمية الجراثيم والميكروبات الموجودة عليها، وأجرى باحثون دراسة على ورقة نقدية في مدينة نيويورك، فوجدوا عليها المئات من البكتيريا، وحمضاً نووياً خاصاً بحيوانات، إضافة إلى الفيروسات.

“درابزين” السلم والمقابض:

وفقاً لطبيبة الأمراض الجلدية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأمريكية، كيتي بوريس، لا بد من غسل اليدين في أقرب وقت بعد لمس حواجز السلالم، ومقابض الأبواب، أو شريط السلم المتحرك في الأماكن العامة، لأنها تُلمس من قبل آلاف الأشخاص يومياً، ومعرضة للأوساخ والجراثيم والميكروبات.

قوائم الطعام:

المطاعم من أكثر الأماكن التي تتكاثر فيها الجراثيم والميكروبات، وتحتوي قوائم الطعام الموجودة فيها على 185 ألفاً من الكائنات البكتيرية، لذا يتحتم على الأشخاص غسل يديهم بعد طلب الطعام، وقبل البدء في تناوله.

المستشفيات:

يزور المئات المستشفيات يومياً وهم يعانون من الجراثيم والميكروبات، التي أصيبوا بها، لذا يجب الانتباه إلى ما نلمسه في المستشفى، خاصة مكتب الطبيب الذي تعامل مع المرضى، حيث وُجد أن قلم الطبيب يحتوي على 46 ألف جرثومة، أي أكثر من كرسي المرحاض.

الحيوانات:

يحب معظمنا الحيوانات الأليفة، ونربيها في المنزل، إلا أن علماءً حذروا من الأمراض التي قد تحملها تلك الحيوانات، مؤكدين على أهمية غسل اليدين بعد التعامل معها لتجنب الإصابة بالأمراض المشتركة.

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شاشات اللمس الإلكترونية:

يدعو العلماء لغسل اليدين فوراً بعد لمس الشاشات التي تعمل باللمس، خاصة الموجودة في المطارات والأماكن العامة، كما يجب غسل اليدين بعد لمس شاشة هاتفك أو هاتف شخص آخر، فالموجود عليه من الميكروبات والجراثيم، لا يصدق.

لوح التقطيع و”إسفنجة” المطبخ:

تلامس ألواح التقطيع الأطعمة واللحوم غير المطبوخة، وهي معرضة للجراثيم والبكتيريا التي قد تكون مسببة للأمراض، لذا يجب غسلها جيدا، وغسل اليدين قبل البدء في تحضير الطعام. وبالمثل يجب تنظيف إسفنجة المطبخ بانتظام، ورمي القديم منها، إذ وجدت دراسة 326 نوعاً من البكتيريا تعيش عليها.

الأقلام:

وجدت دراسة أن القلم المستخدم في المكاتب يحتوي على جراثيم أكثر 10 مرات من كرسي المرحاض، إذ يلتصق به 200 نوع من البكتيريا في كل بوصة مربعة، وفقاً لتقرير بصحيفة “وول ستريت جورنال”.

علب الصابون:

برغم أن لمس العلب التي تحتوي على الصابون السائل أو المضخات التي تدفعه للخروج، يكون بهدف غسل اليدين والتخلص من الميكروبات والجراثيم، فإن الكثير من هذه الكائنات الدقيقة تنتقل من اليدين إلى العلبة أو المضخة، ومنها إلى يدي المستخدم التالي.

أي شيء في المطار:

يسافر الملايين حول العالم يومياً، ويمرون بالمطارات المختلفة، لذا يجب غسل اليدين بعد الانتهاء من إجراءات السفر والوصول إلى الطائرة، التي تحتوي بدورها على الكثير من الجراثيم، خاصة طاولة الطعام الموجودة في الكرسي الخاص بك.