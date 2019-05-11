احذر.. الجفاف في رمضان يعرّض عينك للخطر

يعاني البعض من مشكلات صحيّة خلال شهر رمضان، بينها المشكلات الناتجة عن الامتناع عن شرب الماء خلال نهار رمضان، والتي تسبب أحيانًا أزمات صحيّة في العيون نتيجة الجفاف الذي قد يحدث لها.

ويُقدِّم الدكتور عمرو فوزي، استشاري جراحة العيون في مصر، لـ"العين الإخبارية" الروشتة الخاصة بالتعامل خلال شهر رمضان لمرضى العيون الذين يشعرون خلال النهار ببعض الأزمات من بينها "الفلاش" الذي يرونه بشكل مستمر، أو "الذبابة الطائرة" لبعض الحالات التي تعاني من جفاف العيون.



ويوضح فوزي أنّ الكرة الموجودة في العين تحتوي على سائل شفاف يملؤها بالكامل ويسمى "السائل الزجاجي"، الذي يشبه "الجيلي" الذي يظهر متماسكًا عند تعرضه للبرودة، غير أنّه قد يتفكك بسهولة عند تعرضه لصدمات حرارية.





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ويتابع أنّ ما يحدث للعين في نهار رمضان، هو أن السائل الزجاجي يتحرّك فيها من المكان المثبت فيه ثم يقل تدريجيًا دون عِوض من الخارج (المياه التي يتناولها الإنسان)، ومن ثم تبدأ العين في إنتاج الأضواء "الفلاش" التي تعبر بها عن فقدان المياه بشكل ملحوظ.

وينصح فوزي مَن يرى تلك الأضواء بالمتابعة المستمرة مع طبيبه المختص، لأن الأمر قد يتطور ويصاب بمشكلات خطيرة يكون علاجها في التدخل الجراحي، أما في حال العلاج المبكر بإضافة قطرات طبيّة للعين أو الاهتمام بشرب المياه ما بين الإفطار والسحور بشكل كبير فيعالج جفاف العين.

ويؤكد استشاري جراحة العيون: "من بين المضاعفات التي قد تحدث للعين رؤية (الذبابة الطائرة) التي تظهر للعين على هيئة نقاط متحركة، وبالتالي لا بد من شرب المياه بشكل مستمر للحماية من تلك الأزمة".

ويختتم فوزي نصائحه بالقول إنَّ هناك فيتامينات عديدة قد تُعوّض مصابي العيون وتعينهم على تلك الفترة، محذرًا من تناول أي أدوية أو فيتامينات أو قطرات للعين قبل استشارة الطبيب، حتى لا تتفاقم الحالة.



