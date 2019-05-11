الابتعاد عن الأطعمة المصنعة يحسن صحتك في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأطعمة المصنعة والحلويات تضر بصحتك في رمضان
اتباع العادات الغذائية الصحية من الأشياء الضرورية التي قد يغفلها البعض أحياناً؛ نظراً للحرمان من الطعام والشراب لساعات طويلة، لذا حرص خبراء التغذية ببرنامج الأغذية العالمي على تقديم بعض النصائح لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك طوال الشهر الكريم.
ونصح خبراء التغذية ببرنامج الأغذية العالمي بتجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة مثل السكريات والدقيق الأبيض وكذلك الأطعمة الدسمة مثل حلويات رمضان، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومنخفضة القيمة الغذائية.
وشددوا على ضرورة تجنب مأكولات المطاعم السريعة، واللحوم المعلبة، والمشروبات الغازية، والأطعمة المحمرات والمقليات، والجبنة الصفراء وجبنة الدهن والمثلثات، وأكدوا أهمية الاعتماد على شيّ أو سلق الطعام، مع الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة والمنبهات بشكل عام.
وهذه الأطعمة تساعد على تكوين الغازات التي غالبا تضغط على القولون وتسبب صعوبة في التنفس وألم شديد في المعدة، وقد تسبب آلاما في الصدر وضيقا في النفس وشعورا بالخفقان، لذلك يجب الانتباه جيدا لهذه الآلام، وتجنب الأطعمة المسببة لها.
كما نصحوا بالتركيز على تناول الفاكهة نظرا لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لإنتاج الطاقة، وأهمها التين والتوت والفراولة والموز والأفوكادو، وغيرها من الفاكهة المجففة.
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