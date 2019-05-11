احرصي على اتّباع هذا التّمرين للتّخلّص من آلام أسفل الظّهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني كثيرات اليوم، بحكم ضغوط الحياة، وتسارع إيقاعها، من آلام بمنطقة أسفل الظّهر. ولعلّ من أبرز الطّرق التي تساعد في التّخفيف من حدّة هذه الآلام، هي الاهتمام بالنّشاط البدنيّ، وممارسة التّمرينات الرّياضيّة.

وكشف أطباء متخصّصون بهذا السّياق، عن أنّ تمرين الإطالة الذي يعرف بتمرين وضعيّة الحمامة، هو أفضل تمرين يمكن أنْ يفيدك فيما تبذلينه من جهود، للتّخلّص من آلام منطقة أسفل الظّهر.

ونقلتْ صحيفة اكسبريس، عن جرَّاح العظام، دكتور برانكو بربا، قوله: "تساعد تلك الوضعيّة المرضى على التّخلّص من آلام أسفل الظّهر، وأنصح كلّ من يعاني من هذه الآلام بأنْ يدمج هذا التّمرين (وضعية الحمامة) في نظام التّمرينات الخاصّ بهم".

وأضاف برانكو، أنّه من الضّروريّ أيضًا، الاهتمام بتقوية العضلات، وتحسين المرونة العامّة، للحدّ من خطر الإصابة بآلام في أسفل منطقة الظّهر مستقبلاً. مع العلم، أنّ هناك كثيرًا من تمارين الإطالة، التي يمكنها الحدّ من الشّعور بالتّعب.

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وقال برانكو، إنّ تمرين وضعيّة الحمامة، على وجه الخصوص، يعتبر طريقة ممتازة وفعّالة، لمعالجة تلك المشكلة.

ويمكنكِ سيّدتي، القيام بهذا التّمرين عبر وضع إحدى قدميكِ أمامكِ، مع فرد القدم الأخرى خلفكِ، ثمّ الاستلقاء على الأرض، والإبقاء على تلك الوضعيّة بضع لحظات، ثمّ تبديل القدمين، مع إمكانية تكرار ذلك، كلّما لزم الأمر.