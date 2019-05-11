شكرا لقرائتكم محافظ الحديدة: انسحاب الحوثي يخالف بنود اتفاق ستوكهولم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وفي أول رد على بدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، قال محافظ الحديدة الحسن الطاهر للعربية إن الشرعية تدين قبول الامم المتحدة بالطريقة الاحادية انسحاب الميليشيات مشيرا الى ان هذا الانسحاب لايتفق مع بنود اتفاق ستكهولم

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