شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. الدوبارة البسكرية والمثوم أكلات جزائرية متكاملة العناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

مائدة إفطار من الجزائر الدوبارة البسكرية

هى أحد أنواع المقبلات الجزائرية الشهيرة التى تقدم فى شهر رمضان، والتى تتكون من مكونين أساسيين، وهما الحمص والفول مع صلصة معدة بمجموعة من البهارات مثل الفلفل الأسود والكركم، وتزين بزيت الزيتون الكسبرة.

يقدم هذا الطبق مجموعة كبيرة من الفيتامينات بداية من الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فى الفول والحمص باعتبارهما من البقوليات، وزيت الزيتون الذى يعمل على تقليل الالتهابات والوقاية من السرطان وأمراض القلب.

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الدوبارة البسكرية

الأرز الجزائرى بالخضروات

وهو عبارة عن طبق متكامل العناصر الغذائية من نشويات وفيتامينات ومعادن، يتكون من الأرز مع مجموعة من الخضروات مثل الخرشوف والبازلاء مع الطماطم والفلفل والبصل والجزر ومجموعة من البهارات والتوابل، ويعد من الأطباق المشبعة لأنه يحتوى على كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم.



ازر بالخضروات

المثوم

هذا النوع من الأطباق نجده بقوة أثناء شهر رمضان على المائدة الجزائرية، وهو طبق متكامل العناصر من لحم الضأن ولحم مفروم بقرى لإعداده على شكل كرات مع الحمص واللوز والبهارات.