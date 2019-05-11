شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ علي تركيزك ونشاطك خلال الصيام اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المعروف أن الشخص خلال ساعات الصيام يكون غير قادرعلي التريكزولا علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وذلك نتيجة لعدم تناول المشروبات المنبه كالقهوة والشاي وأيضا عدم تناول الطعام، وخلال الاسطر القادمة سنتعرف علي أبرز النصائح الهامة التي تساهم في الحصول علي التركيز الجيد والنشاط خلال ساعات الصيام، وذلك وفقا لموقع "health".

قدم الموقع بعض النصائح للحصول علي التركيز والنشاط خلال ساعات الصيام، ومنها التالي:

-لا تهمل وجبة السحور لأنها تساهم في زيادة نشاطك وتركيزك خلال ساعات الصيام، ولذا عليك تناول الحليب والبروتين والنشويات خلال تناولها.

-ابتعد عن تناول الحلويات لانها تزيد من شعورك بالجوع وتسبب لك المشاكل في المعدة.

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-لا تمشي في الشمس وأنت صائم، وإذا قمت بهذا الأمر عليك ارتداء قبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس، وأيضا لتقليل فرص الشعور بالعطش.

-حاول قدر الامكان النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات لان قلة النوم تتسبب في الشعور بعدة التركيز.

-وانت في العمل اثناء ساعات الصيام عليم اخذ قسط من الراحة والمشي قليلا فهذا الامر يساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا الجسم.

-في حالة شعورك بالعطش عليك غسل الوجه ومضمضة الفم.