الفرق بين ألم الدورة وألم الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 مايو 2019 02:42 مساءً - تحار بعض السيدات من التفريق بين الآلام التي تصاحب الدورة الشهرية لديهن، وبين الآلام التي تشير إلى وجود حمل لديهن، فرقت الدكتورة "هند محمد سلمي" استشاري النساء والتوليد" بين آلام الدورة أثناء فترة الدورة، وبين ألم أول الحمل، وقالت إنه من الشائع أثناء فترة الدورة أن السيدة تشعر بعدم الراحة أسفل البطن والظهر والفخذ، وبعض الانقباضات والانبساط في عضلات الرحم.

أوضحت "سلمي" أن هناك أعراضاً لمُتلازمة الحيض، فقد تتعرض المرأة للمغص قبل نزول الحيض بيوم أو اثنين. وأشارت إلى أعراض وجع الحمل وهي عبارة عن ألم يحدث أسفل البطن نتيجة لتكون الجنين ونمو الرحم، وشد يصيب عضلات المعدة خلال الحمل، فنتيجة لذلك تشعر المرأة بالألم وعدم الراحة والغازات، وأحياناً تتعرض بعض النساء للإمساك، وذلك بسبب تزايد مستويات هرمون البروجستيرون؛ حيث تتسبّب هذه الزيادة في بطء مرور الطعام خلال الجهاز الهضمي، ينتج عنه حدوث غازات وإمساك.