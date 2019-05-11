3 طرق لتطبيق رجيم الوجبتين لخسارة الوزن ونحت الجسم

من المعروف أن التخلي عن إحدى الوجبات الثلاثة اليومية الرئيسية ليس أمراً صحياً. لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أنه يمكن أيضاَ تناول وجبتين يومياً لخسارة الوزن يومين على الأكثر أسبوعياً من دون إلحاق الضرر بالصحة.



أثناء اتباع هذا الرجيم يجب الحرص على تناول الوجبتين في مواعيد ثابتة يومياً. وفي البداية يمكن البدء بيوم واحد أسبوعياً ثم يومين. وهناك 3 طرق لتطبيق رجيم الوجبتين من دون إلحاق الضرر بالصحة.

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الطريقة الأولى

الغداء: سلطة خس مع الطماطم الكرزية والبصل وعصير الليمون وزيت الزيتون، 4 قطع سردين بالزيت، طبق صغير من بوريه بطاطا، قطعة من جبنة إيمانتال وحبة برتقال واحدة.

العشاء: أرضي شوكة مسلوقة مع صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون، بيضتان مسلوقتان، قطعتا خبز مصنوعتان من القمح الكامل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي والقليل من مربى التفاح.

الطريقة الثانية

الفطور: سلطة خيار وطماطم مع زيت الزيتون، قطعة من السلمون المشوي، القليل من الأرز الكامل المطهو مع الجزر والبصل والأرضي شوكة والفليفلة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وبضع حبات من الفراولة.

العشاء: طبق من المعكرونة الخالية من الغلوتين مع التونا، بضع حبات من الذرة الحلوة، بضع حبات من الزيتون الأخضر، رشة من زيت الكولزا، قطعة من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم وقطعة من الأناناس.

الطريقة الثالثة

الفطور: كوب من القهوة أو الشاي الخالي من السكّر، قطعة خبز مصنوعة من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، قطعة من الجبنة البيضاء وطبق صغير من سلطة الفواكه المفضلة.

الغداء: قطعة لحم دجاج مطهوة على البخار، قطعة من جبنة موتزاريلا، طماطم، معكرونة من الحبوب الكاملة مع القليل من جبن بارميزان، خضار مطهوة مع رشة من زيت الزيتون عند النضج، حبتان من الكيوي.

ومنعاً لحدوث أي اضطرابات صحية يجب اتباع النظام نفسه منذ بداية الحمية وحتى خسارة الوزن المطلوب. ومن الأفضل التوقف عن تناول الطعام بين الساعتين 8 مساء والساعة 12 من ظهر اليوم التالي أو بين الـ 4 بعد الظهر وصباح اليوم التالي.

لكن من الممكن تناول وجبة خفيفة (جبنة، شوكولا داكنة، لوز، فواكه) بعد الظهر. ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء من أجل تخليص الجسم من السموم. وهكذا يمكن حرق الدهون وخسارة الوزن بطريقة سليمة وصحية.



