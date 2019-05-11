تناوُل البيض بانتظام يحمي من فقدان البصر عند الشيخوخة

سيدني - لايف استايل
يعد البيض مشبعا بالكاروتينات واللوتين وزياكسانثين لذلك يقي من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر الذي يعتبر السبب الأكثر انتشارا لفقدان البصر في الشيخوخة.
واتضح من متابعة أطباء أستراليين للحالة الصحية لمجموعة من الناس بلغ عددها 3654 شخصا لمدة 15 عاما، بأن تناول 2-4 بيضات في الأسبوع يخفض خطر الإصابة بالضمور البقعي بنسبة 49% مقارنة بالذين تناولوا بيضة واحدة في الأسبوع.
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ويبدو أن هذه النتيجة كشفت وجود علاقة بين تناول البيض والضمور البقعي، لكنها لم توضح الأسباب والنتائج. بيد أن الأطباء يتحدثون منذ زمن بعيد عن البيض باعتباره مادة طبيعية غنية بمواد مثل الكاروتينات واللوتين وزياكسانثين.
وأثبتت نتائج دراسات سابقة بأن الكاروتينات تؤثر فعلا في تطور الضمور البقعي الناتج عن التقدم بالعمر، كما يمكن للمواد المذكورة ليس فقط إبطاء تطور الضمور البقعي، بل وحتى علاجه نهائيا، فهذا المرض يؤدي في النهاية إلى فقدان كبار السن البصر في جميع البلدان.
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