شكرا لقرائتكم خبر عن تناول أكثر من 6 أكواب قهوة يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب نسبة 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن شرب أكثر من ستة أكواب يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن متوسط ​​مشروبات القهوة الأمريكية 1.6 كوب في اليوم (مقارنة مع ثمانية في فنلندا ، عاصمة القهوة في العالم ، وفقا لمنظمة البن الدولية) .

لكن البحث يدور حول نقاش قبل أن يصبح الكافيين خطيرًا ، بعد سلسلة من الوفيات المرتبطة بتناول الكافيين المرتفع للغاية، حيث أشار الباحثون إلى أن ستة أكواب يمكن أن تكون وقائية للقلب ولكن أكثر من ذلك تضره.

ولتاكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات البنك الحيوي البريطانية (UK Biobank) الذي يضم 347077 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا ، محاولة لفهم ما إذا كان البعض منا أكثر مرونة في مواجهة آثار القهوة من الآخرين.

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وركز الباحثون على الجين المسئول عن عمل الكافيين “CYP1A2” ، والذي يعتقد أنه يساعد في تحسين معالجة الكافيين، وحددوا عادات استهلاك القهوة التي زادت أو قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال كريس لابوس ، أخصائي أمراض القلب بجامعة ماكجيل والذي لم يشارك في البحث، "عند الجرعات التي يشربها معظم الناس، من المحتمل ألا يكون لها تأثير كبير، وأي شخص شديد الحساسية للكافيين - أي الذي يحصل على الخفقان منه - سوف يحد من استهلاكه من أجل الشعور بالتحسن، لذا فإن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة محصنون ضدها".

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، هناك إيجابيات وسلبيات القهوة، حيث أنها تساعد على إطلاق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، والتي يمكن استخدامها للطاقة، كما أنها تحفز الجهاز العصبي، لكن تأثيرها على الكلى يمكن أن تزيد من العطش، ويمكن أن تسبب حموضه.