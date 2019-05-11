شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة أثناء الحمل مرتبطة بزيادة خطر الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن السمنة فى الأشهر الأولى من الحمل مرتبطة بزيادة خطر الإجهاض، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوزن قبل وأثناء الحمل.

وأشار الباحثون إلى أن الوزن المناسب قبل الحمل وأثنائه أمر لا بد منه لتجنب خطر وفيات الأولاد وغيرها من المضاعفات.

Advertisements

وفى دراسة استطلاعية أجريت على 18481 امرأة فى جامعة بريميجرافيدا، فى الولايات المتحدة، ارتبطت السمنة فى الحمل المبكر بمخاطر أعلى للإجهاض التلقائى والولادة قبل الأوان.

وأشارت إلى أن نقص الوزن أثناء الحمل كان مرتبطا بزيادة خطر وفيات المواليد المبكرة، وكذلك انخفاض الوزن عند الولادة.

وقال الدكتور جيان مينج ليو كبير الباحثين فى الدراسة التى نشرت فى دورية (البدانة) "النساء اللاتى يخططن للحمل ومقدمى الرعاية قبل الولادة قد يرغبن فى تقييم هذه النتائج لتقليل المخاطر ذات الصلة".