فيديو معلوماتى.. إزاى تتغلب على الجوع والتعب فى رمضان × 4 نصائح؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالجوع والتعب والإرهاق من الأشياء الشائعة أثناء صيام شهر رمضان. فى هذا الفيديو المعلوماتى نقدم أبرز النصائح، بحسب ما ذكر موقعا "‪Web md" و ‪Better health. 1- تمارين التنفس العميق ـ تساعد على الاسترخاء والشعور بالهدوء وتقلل الإجهاد والتوتر ـ تساعد على وصول الأكسجين إلى كل الخلايا فى الجسم 2- ممارسة الرياضة ـ تعزز الطاقة فى الجسم وتؤدى لوصول الدم الغنى بالأكسجين للقلب والدماغ. Advertisements 3- النوم لفترة كافية ـ اذهب إلى السرير واستيقظ فى نفس الوقت كل يوم ـ تجنب القيلولة خلال اليوم. ـ الاستحمام بماء دافئ قبل النوم ـ تجنب شرب الكافيين فى المساء 4- اهتم بنوعية طعامك بعد الإفطار ـ تناول أطعمة صحية ـ ابتعد عن الأطعمة المصنعة والدهون ـ اختر وجبة سحور خفيفة وصحية.

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