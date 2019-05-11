شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفقدين الوزن الزائد بعد الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من النساء يواجهن مشكلة الوزن الزائد بعد الولادة، ويمكنك إنقاص وزنك عن طريق اتباع نظام غذائى أو دايت يناسبك فى فترة ما بعد الولادة، وفى هذا التقرير نتعرف على نصائح لإنقاص الوزن بعد الولادة وكيفية فقدان الوزن دون الشعور بالجوع، بحسب ما ذكر موقع net doctor.

وتحتاج الأم بعد الولادة لتغذية جيدة ومتوازنة فى كل العناصر الغذائية أثناء اتباع نظام دايت لإنقاص الوزن بدون الشعور بالجوع.. وإليك مجموعة نصائح لتغذية جيدة ومتوازنة لإنقاص الوزن بعد الولادة..

1 - كونى واعية للسعرات الحرارية فى طعامك.. يمكنك تناول كل الأطعمة بدون حرمان، لكن بدون إسراف مع ضرورة الوعى والسعرات الحرارية فى طعامك، مع التقليل من الدهون والحلويات.

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2 - تقسيم طبق الطعام ليشمل كل العناصر الغذائية من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية وغيرها، حيث يمكنك إعداد طبق من البروكلى والأرز البنى والدجاج.

3 - تجنبى تجاهل وجبة الإفطار، لأن تجاهلها يسبب زيادة الشعور بالجوع وبالتالى تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية بعد ذلك.

4 - احذرى هرمونات الجوع.. هناك عدد من الأشياء التى تزيد نشاط هرمونات الجوع منها عدم الحصول على نوم صحى وجيد.

5 - تجنبى تناول الطعام العاطفى أو المرتبط بالحالة النفسية، ويمكنك استبدال الأطعمة غير الصحية فى ثلاجتك بأطعمة أخرى صحية.