شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. مشروب الكمون بالليمون لحماية الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكمون يعد من التوابل التى تستخدم فى العديد من الأطعمة أثناء الطهى، فهو له العديد من الفوائد الصحية لأنه غنى بالعناصر الغذائية المهمة لجسمك كمضادات الأكسدة وعناصر أخرى، وعند وضع عصير الليمون عليه فتزاد فوائده وذلك يرجع لما يحتوية الليمون من عناصر كفيتامين "سى" ومضادات الأكسدة التى يحتاجها الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على وصفة مشروب الكمون بالليمون وفقا لموقع "healthline".

وأوضح التقرير أن وضع الليمون والكمون معا وتناولهم كمشروب له العديد من الفوائد على صحة الإنسان، فهم يحميان الجهاز الهضمى من المشاكل التى يتعرض لها، كما أنهم يطردان السموم من الجسم بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن تناولك لمشروب الكمون بالليمون يعمل على تقوية الجهاز المناعى بالجسم، وهذا الأمر يرجع لاحتوائهم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأيضا تناول هذا المشروب يعمل على التقليل من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتنظيم نسبة الكوليسترول، لذا عليك القيام بإعداد هذا المشروب للحصول على فوائده العدة.

طريقة إعداد وصفة الكمون بالليمون.

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- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- عصير حبة من الليمون.

- كوب من الماء المغلى.

ندمج جميع العناصر السابق ذكرها وتركها فترة 5 دقائق فقط، ثم تناول المشروب الرائع وتمتع بفوائده العديدة.