شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت صائم.. إزاى تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش البكتيريا داخل تجويف الفم نتيجة لتراكم بقايا الطعام، وهذا الأمر يتسبب فى ظهور رائحة الفم الكريهة أثناء ساعات الصيام، وهذا الأمر يتسبب فى شعور الصائم بالإحراج أثناء الحديث أو القيام بفعل أى شىء، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".



رائحة الفم

- تنظيبف الأسنان بشكل جيد عن طريق غسلها بمعجون الأسنان، للتخلص من بقايا الطعام المتراكمة داخل الجسم.

- هل تعلم أن التدخين يتسبب فى صدور رائحة الفم الكريهة، لذا عليك القيام بالإقلاع عن هذا الأمر قدر الإمكان.

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- تناول الماء بكثرة خلال فترة الإفطار إلى السحور، كما أن الماء له دور كبير فى التخلص من تراكم البكترايا.



رائحة الفم والبقدونس

- قلل من تناول السكريات لأنها تتسبب فى التراكم داخل جوف الفم وزيادة الشعور برائحة الفم الكريهة.

- المشروبات الغنية بالكافيين تتسبب فى زيادة رائحة الفم الكريهة، وذلك لإبقاء رائحة هذه المشروبات فى الفم لفترة طويلة.

- يمكنك تناول البقدونس والبرتقال والليمون، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير فى التخلص من رائحة الفم الكريهة.