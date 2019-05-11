شكرا لقرائتكم خبر عن عشان السرطان بيزيد كل يوم.. إزاى تحمى نفسك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم عن يوم تزداد نسبة الإصابة بمرض السرطان وحتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة به، فقد يتعرض له الأطفال والشباب وكبار السن بأشكاله وأنواعه المختلفة، لكن هناك بعض الطرق التى تحد من خطر الإصابة به. وحسب ما ذكره موقع pritikin فإن طرق الوقاية من السرطان هى.. 1: الحفاظ على وزن الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم. 2: الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، حيث إنها تزيد من فرص الإصابة بالأمراض السرطانية. Advertisements

تدخين 3: تجنب التدخين فهو من أبرز العادات السيئة التى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الرئة. 4: المشروبات الكحولية أيضا تحتوى على بعض المواد التى تعرض حياتك للخطر وللإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. 5: الحد من تناول اللحوم الحمراء، يساعدك على الوقاية من الإصابة بالسرطان.

لحوم حمراء 6: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون التى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، ويفضل الاهتمام بالأطعمة الخفيفة والخضروات والفواكه.

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