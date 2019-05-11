اعراض التهاب المرارة أبرزها الشعور بألم فى البطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المرارة واحد من ابرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ، فالمرارة هى المسئولة عن تخزين العصارة الصفراء التى يفرزها الكبد وعندما تتعرض لمشكلة صحية تعيق وظيفتها الأساسية ، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن أعراض التهاب المرارة هى: أعراض التهاب المرارة أعراض التهاب المرارة

التهاب المرارة 1: ألم شديد فى البطن ويؤثر على منطقة البطن. 2:غثيان وقىء شديد، مع غازات البطن. 3: ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم. 4:تغيير ملحوظ فى لون البراز والبول. 5: اصفرار لون الجلد والعينين. 6:اسهال مستمر ومزمن. وهناك بعض الاسباب التى تؤدى لالتهاب المرارة وهى أسباب التهاب المرارة أسباب التهاب المرارة

التهاب Advertisements 1: قد يكون التهاب المرارة بسبب مشاكل فى الأوعية الدموية مما يسبب تلف شديد ويقلل من تدفق الدم فى المرارة والتهاب المرارة. 2: الاصابة بعدوى فيروسية قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المرارة . 3: التهابات الكبد تزيد من فرص الاصابة بالتهاب المرارة، او وجود ورم فى المرارة. 4: انسداد القناة الصفراوية. 5: حصوات فى المرارة قد تزيد من خطر التهاب المرارة . علاج التهاب المرارة

علاج التهاب المرارة 1:إذا كان سبب الالتهاب هو حصوات المرارة ، فيكون العلاج عن طريق استخدام الأدوية لمحاربة وتفتيت حصوات المرارة. 2:قد يكون العلاج بالمضادات الحيوية وذلك لمكافحة العدوى والالتهاب. 3: العلاج بالمسكنات وذلك لتهدئة الألم والالتهاب. 4: قد يكون علاج التهاب المرارة جراحيا ولكن حسب حالة المريض. 5: الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والدهنية مثل المقليات والوجبات السريعة. 6:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. 7:الامتناع عن التدخين حيث أنه يزيد من الالتهاب. 8: الابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية. 9:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حيث أنها تعمل على حماية الجسم من الامراض والالتهابات. 10: الاكثار من شرب المياه.

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