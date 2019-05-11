فوائد العنب على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى العنب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم، وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنه يحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد العنب هى..



فوائد العنب

1: يحتوى العنب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والفيروسات.

2: يعتبر العنب مصدرا جيدا لفيتامين سى، لذلك يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

3: يحتوى العنب على البيتا كاروتين وفيتامين سى وحمض اللايكوبين، وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحميها من الجلطات.

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العنب

4: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والقرح، ويسهل عملية الهضم.

5: يعتبر العنب مضادا قويا للالتهابات، وبذلك يحد من التهابات المعدة والقولون والعظام والمفاصل، ويحميه من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6: يعتبر العنب من أفضل أنواع الفواكه التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية نظرا لاحتوائه على كمية عالية من السكريات والفيتامينات.

7: يحتوى العنب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، ومنها سرطان القولون والثدى والمعدة.

8: يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وحمايته من الارتفاع المفاجئ، لذلك ينصح مرضى الضغط بتناول العنب باستمرار.

9: يحتوى العنب على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تأخير عملية الشيخوخة وعلاج التجاعيد وعلامات التمدد.