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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان طفلك مصاباً بالجدرى أو ما يعرف أيضاً بـ"جدرى الماء"، فغالباً ما يعانى من الحكة ويشعر بالإرهاق وعدم الراحة مع وجود الطفح الجلدى والبثور المملوءة بالسوائل، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح لمساعدة طفلك على تخفيف البقع والحكة وعلاج جدرى الماء، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



جدرى الماء

ما هو جدرى الماء

جدرى الماء هو مرض شائع يتميز بالبقع الحمراء التى تتحول إلى بثور، والتى عادة ما تصيب الأطفال تحت سن العاشرة، وتشمل الأعراض طفح جلدى وحكة تتطور إلى بثور مملوءة بالسوائل، قبل أن تتحول إلى "جلبة" أو قشرة الجرح ثم تتساقط فى النهاية.

يُعرف الجدرى أيضاً باسم الحماق، وينتج عن الإصابة بفيروس الحماق النطاقى، وهو مرض شديد العدوى وينتشر بسرعة، ويمكن أن تؤدى الحكة فى البثور إلى مزيد من الإصابات والتندب الدائم، لكن هناك العديد من العلاجات التى لا تحتاج إلى وصفة طبية لمواجهة الحكة.



ما هو علاج جدرى الماء

علاج جدرى الماء ونصائح لتخفيف البقع والحكة

قد يكون الطفح الجلدى الناتج عن جدرى الماء غير مريح، خاصةً إذا تطورت البقع فى المناطق الحساسة، لذا فإن علاج الحكة للمساعدة فى تقليل خدش الطفح الجلدى سيساعد على منع التندب ويقلل من خطر الإصابة بالبقع.

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1- تجنب خدش البثور لتجنب خطر نقل العدوى، مع ضرورة قص الأظافر لفترة قصيرة أو جعل المريض يرتدى قُفازات.

2- إذا كان طفلك يعانيى من ألم أو حمى، فيمكنك إعطاؤه الأدوية الخافضة للحرارة مثل: الأدوية التى تحتوى على مادة الباراسيتامول.

3- للمساعدة فى تخفيف الحكة وتهدئة البقع، استخدم مضادات الهيستامين (للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق)، حافظ على برودة المريض لأن الحرارة والعرق يمكن أن تزيد الحكة سوءًا.

4- استخدم الكريمات المرطبة المخصصة للحكة والحساسية أو الغسول لغسل أماكن البثور والحكة.

5- امنح طفلك حماما باردا قد يساعده أيضًا فى تخفيف الحكة، ويمكن غسل جسم الطفل بماء الشوفان، الذى يساعد على التئام البثور وسرعة شفائها. بعد الاستحمام، قم بتجفيف الجلد بدلاً من فركه، ثم ضع الكريم المهدئ للحكة على البقع.