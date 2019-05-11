الطرابلسية سنا حمزة تفوز بجائزة "باربرا تشيستر" العالمية

فازت ابنة مدينة طرابلس الدكتورة سنا حمزة، بإحدى أرفع الجوائز العالمية في الشأن الإنساني هي جائزة Barbara Chester Award لهذا العام التي تقدمها سنويًا مؤسسة The Hopi Foundation في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك الفوز تقديرًا لعملها ولتميزها في طرق تقديم العلاج النفسي لضحايا التعذيب، وستتسلم حمزة جائزتها في احتفال كبير يقام في ولاية أريزونا الأميركية، يوم الخامس من تشرين الأول المقبل.

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يذكر أن الدكتورة حمزة ساهمت بإعادة الأمل والحياة لنحو 27 ألف شخص تعرضوا للتعذيب قي العالم خلال سنوات طويلة من العمل المضني والجهد الصامت، وقد عالجت لبنانيين وعراقيين وسوريين وفلسطينيين ومرضى من إيران والسودان وجيبوتي وتونس واليمن والبحرين والدانمارك وغير ذلك من جنسيات.

وبإعلان مؤسسة The Hopi Foundation عن الفائزة اللبنانية بجائزتها لهذا العام، تسلط الأضواء عالميًا على الدكتورة سنا حمزة وشغفها بمهنتها وعملها على مدى سنوات لإزاحة شبح التعذيب ورواسبه عن ضحايا عانوا منه وترك آثارًا - كان يُعتقد أنها لا تمحى - في حياتهم. وبذلك، يضاف اسم "سنا حمزة" إلى اللائحة الذهبية لأسماء من رفعوا اسم لبنان وطرابلس في العالم.

وبسعادة لا توصف تلقّت ابنة طرابلس، الدكتورة في علم النفس سنا حمزة التي تعمل منذ 30 عامًا في مجال إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف الخبر .

وأوضحت الدكتورة حمزة، أنّ مديرة مركز "ريستارت" "Restart" لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في لبنان، السيدة سوزان جبور، رشّحتها لنيل "جائزة باربرا تشستر" "Barbara Chester Award" التي تمنحها مؤسسة "The Hopi Foundation" في الولايات المتحدة الأميركية للسنة الثامنة.

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ومن بين شخصيات عديدة ناشطة في مجال الشفاء النفسي، تم اختيار اسم الدكتورة حمزة إلى جانب اسميْن آخريْن، حيث عُرض عليها إجراء مقابلة عبر "سكايب" فوافقت.

ولا تخفي الدكتورة حمزة أنّها شعرت خلال المقابلة معها أنّها ستفوز بالجائزة التي تعني لها الكثير، باعتبار أنّها "تُمنح للمعالجين النفسيين الذين يتبعون معايير عالمية وتُعنى بالشفاء النفسي ولا تُمنح إلاّ لأشخاص حققوا إنجازات بارزة على هذا الصعيد". وتلفت الدكتورة حمزة إلى أنّها بُلّغت بالنتيجة قبل أسبوع، إلاّ أنّه طلب منها التكتّم عليها قبل أن يتم الإعلان عنها رسميًا يوم الأربعاء.

من جهته، يبيّن موقع الجائزة الرسمي أنّ الدكتورة حمزة، المستشارة الطبية في "ريستارت" ستنال جائزة "باربرا تشيستر" ، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدّر بـ10 آلاف دولار أميركي ومجسّم لريشة من الفضة مصنوعة يدويًا" بسبب مقارباتها المبتكرة والمتعددة الأوجه التي تركّز على الضحايا بهدف إعادة بناء حياة الناجين من أعمال التعذيب وحمايتها.

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