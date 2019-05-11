شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الاهمال فى شرب السوائل أهمها تراكم السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالي ثلثي جسمك عبارة عن ماء، لكنك تفقد السوائل باستمرار من التنفس والتبول والتعرق، وتصاب بالجفاف عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل لتجديدالجسم، ولا تسبب أوجه النقص الصغيرة في السوائل بشكل عام آثارًا جانبية ملحوظة، لكن الحرمان الشديد من السوائل أو تناول السوائل المنخفضة المزمنة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، حسبما ذكر الموقع الأمريكى “LiveStrong”.

أعراض الجفاف الحاد

ببساطة ، لا يمكن أن يسبب تناول كميات كافية من السوائل الجفاف، على الرغم من احتمال تعرضك للجفاف إذا كنت تتقيأ أو تعاني من الإسهال أو تتعرق كثيرًا.



شرب الماء

وإذا أصبح الجفاف سيئًا بما فيه الكفاية ، فقد تبدأ في تجربة أعراض مثل الصداع والعطش والدوخة والخمول والبول الداكن اللون والمنخفض إلى عدم إخراج البول والإمساك والفم الجاف.

وقد يؤدي الجفاف الشديد إلى قلة العرق والدموع والعطش الشديد والفم الجاف جداً والارتباك وانخفاض ضغط الدم والنبض السريع والتنفس السريع والحمى.

تراكم السموم

يتكون البول من معظم المياه ويساعد في نقل الفضلات من جسمك، إذا لم تتناول كميات كافية من السوائل ولم ينتج جسمك كمية كافية من البول ، فقد تتراكم السموم في جسمك وتؤدي إلى مرض أو وفاة خطيرة.



شرب الماء

ويمكن أن يسبب الجفاف أيضًا الفشل الكلوي المهدد للحياة ، والذي يحدث عندما تواجه كليتك مشكلة في نقل السوائل الزائدة والفضلات.

خلل في المحلول الكهربائي

تعتبر الإلكتروليت ، مثل الصوديوم والبوتاسيوم ، أيونات مشحونة تساعد على إجراء التيارات الكهربائية في جسمك، وجميع الخلايا في الجسم تعتمد على توازن الكهرباء، وعدم وجود كمية كافية من السوائل في جسمك هو طريقة واحدة للتخلص من التوازن.

وعندما يكون مستوى الإلكتروليت الخاص بك منخفض، فقد لا تحتوي خلاياك على كمية مناسبة من الماء ، وقد لا يتلقى دماغك النبضات العصبية الصحيحة وقد لا تعمل عضلاتك بكفاءة.

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وبعض الآثار المحتملة لعدم التوازن بالكهرباء هي تقلصات العضلات غير الطوعية والتشنجات.



شرب الماء

التشنجات الحرارية

تشنجات الحرارة، واستنفاد الحرارة والسكتة الدماغية تحدث في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع الجفاف، واستجابة جسمك للتبريد لدرجات الحرارة المرتفعة تتعرق لأن العرق يتبخر على بشرتك ويخرج الحرارة من جسمك.

والمشكلة هي أنه إذا لم تحصل على كمية كافية من الماء لتجديد السوائل التي تغادر جسمك، فإن جسمك يبدأ في مواجهة مشكلة في تنظيم درجة الحرارة.

وبعض أعراض الإصابة بالحرارة هي الصداع، الدوار ، الارتباك أو الإثارة ، التعب ، الجلد الحار والجاف ، النبض السريع ، الهلوسة ، النوبات وفقدان الوعي.

وتحدث ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية في حالات الطوارئ، عندما تكون درجة حرارة 104 درجة فهرنهايت أو أعلى.

توصيات

يوصي الأطباء عمومًا بتناول 8 إلى 9 أكواب من الماء يوميًا ، وفقًا لموقع MayoClinic يمكن أن يكون هذا الماء في المشروبات الغنية بالمياه والأطعمة التي تحتوي على الماء.

وبدلاً من مراقبة كل كوب تشربه، يمكنك المساعدة في ضمان عدم تعرضك للجفاف من خلال مراقبة مستوى العطش ومستويات البول، ويجب أن يكون البول خفيفًا أو عديم اللون ، ونادراً ما تشعر بالعطش.

وإذا بدأت تشعر بعلامات الجفاف المعتدل ، فالمياه الصالحة للشرب أو مشروب رياضي يمكن أن يساعد في تجديد سوائلك.