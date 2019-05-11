أسباب الهبوط المستمر اهمها انخفاض السكر فى الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام الدورة الدموية في الجسم مسئول عن إرسال الدم والأكسجين والمواد الغذائية في جميع أنحاء الجسم، وعندما يتم تقليل تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم، تظهر أعراض ضعف الدورة الدموية، وتكون أكثر شيوعًا في الأطراف ، مثل ساقيك وذراعيك.



اسباب الهبوط المستمر

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealhLine”، ضعف الدورة الدموية ليست حالة في حد ذاتها، وبدلاً من ذلك ، ينتج عن مشكلات صحية أخرى، و لذلك ، من المهم علاج الأسباب الكامنة، وليس فقط الأعراض، حيث إن هناك عدة مشاكل يمكن أن تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين.

أعراض ضعف الدورة الدموية

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لضعف الدورة الدموية:

تنميل

تخدر

الخفقان أو الألم في الأطراف

ألم

تشنجات العضلات

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وكل حالة قد تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية يمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا فريدة، وعلى سبيل المثال ، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي بضعف في الانتصاب إلى جانب الألم النموذجي والتنميل والوخز.



اسباب الهبوط المستمر

أسباب ضعف الدورة الدموية

هناك عدة أسباب مختلفة لضعف الدورة الدموية.

مرض الشريان المحيطي

يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي (PAD) إلى ضعف الدورة الدموية في الساق، هي حالة الدورة الدموية التي تسبب تضييق الأوعية الدموية والشرايين.

بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب انخفاض تدفق الدم في الأطراف:

خدر

تنميل

تلف الأعصاب

تلف الأنسجة

إذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي انخفاض تدفق الدم واللوحة في الشرايين السباتية إلى حدوث سكتة دماغية.

والشرايين السباتية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تنقل الدم إلى دماغك، فإذا حدث تراكم البلاك في الشرايين في قلبك ، فأنت في خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ومرض الشريان هو الأكثر شيوعًا في البالغين فوق سن 50 عامًا، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الشباب، والأشخاص الذين يدخنون معرضون لخطر أكبر لتطوير الإصابة بمرض سرطان الثدي في وقت مبكر من الحياة.

جلطات الدم

تجلطات الدم تمنع تدفق الدم، إما جزئيًا أو كليًا، ويمكن أن تتطور في أي مكان في جسمك تقريبًا، لكن الجلطة الدموية التي تتطور في ذراعيك أو ساقيك قد تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.

ويمكن أن تتطور جلطات الدم لعدة أسباب، وقد تكون خطيرة، وإذا انفصلت الجلطة دموية في الساق ، يمكن أن تمر عبر أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك قلبك أو رئتيك، وقد تؤدي أيضًا إلى السكتة الدماغية.