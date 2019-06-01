شكرا لقرائتكم خبر عن في العيد.. تعرف على فوائد الترمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الترمس من الأطعمة التي يسعي الكثيرون لتناولها في العيد، فتقوم النساء باعداده قبل قدوم العيد لتقديمه، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الترمس خلال عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الترمس له مذاق رائع يجعل الكثيرون يحرصون علي تناوله باستمرار، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كمضادات الاكسدة والكالسيوم والزنك، والمغنسيوم، والبروتين والألياف، وهذا يجعله من الأطعمة الهامة التي يجب تناولها باستمرار وليس في العيد فقط.





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فوائد الترمس

- يساعد علي تكوين الكتلة العضلية في جسم الإنسان، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة جيدة من البروتين التي يحتاجها العضل في الجسم.

- ينصح بتناوله باستمرار لمرضي السكر، لأنه يعمل علي تنظيم نسبته في الدم، ويحد من تعرضه للنقص او الارتفاع.

-يحافظ علي صحة الأمعاء، ويحد من الاصابة بالإمساك.

- يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من تعرضه للارتفاع.

- يحافظ علي صحة القلب، ويحد من تعرضه للإصابة بأى مشاكل صحية كانسداد الشرايين أو ما شابه ذلك.