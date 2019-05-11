طريقة إعداد وتحضير قلاية بندورة باللحمة

مقادير قلاية بندورة باللحمة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً (مفروم خشن)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- طماطم : 6 حبات (كبيرة الحجم مقشرة ومفرومة)

طريقة تحضير قلاية بندورة باللحمة

1. أضيفي البصل المفروم للزيت النباتي في قدر على النار وقلبي.

2. أضيفي الفلفل الحار، والثوم المهروس، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وحركي.

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3. أضيفي اللحم المفروم، واخلطي، ثم بهرّي بالفلفل الأسود، والملح، وأضيفي البندورة المقشرة والمفرومة، وحركي المكونات حتى تختلط.

4. اتركي قلاية البندورة لمدة 20 – 25 دقيقة مغطاة حتى تتسبك جيداً، واسكبيها بطبق التقديم، وقدميها مع الخبز العربي.

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