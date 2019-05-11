تعرفي على طريقة تحضير حلى كاسات الكنافة بالقشطة

مقادير حلى كاسات الكنافة بالقشطة

- عجينة كنافة : 250 غراماً

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : 3 اكواب

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- مستكة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- شيرة : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : علبة

- فستق حلبي : ربع كوب (مطحون خشن للزينة)

- الرمان : 3 ملاعق كبيرة (حبّ / للزينة)

طريقة تحضير حلى كاسات الكنافة بالقشطة

1. اخلطي عجينة الكنافة الخشنة مع الزيت النباتي في صينية، وأدخلي الصينية للفرن لمدة 7 دقائق على درجة حرارة 200 حتى تتحمص الكنافة وتصبح ذهبية اللون.

2. صبي الحليب في قدر، ثم أضيفي النشا، والسكر، والمستكة، وحركي حتى الغليان.

3. أضيفي علبة القشطة على خليط الحليب وحركي جيداً ثم ازيلي القدر عن النار واضيفي ماء الزهر واخلطي مرة أخرى.

4. صبي الشيرة فوق عجينة الكنافة المحمصة وحركي حتى تختلط جيداً.

Advertisements

5. وزعي عجينة الكنافة في كاسات التقديم، وضعي طبقة من خليط الحليب والقشطة، والفستق الحلبي.

6. بإمكانك صنع عدة طبقات.

7. زيني بالفستق الحلبي الخشن وحبات الرمان، وقدميها.

قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالكريمة

طريقة إعداد وتحضير رول الكنافة بالشوكولاته