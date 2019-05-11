تعرفي على طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل مقادير كيك الشوكولاتة الشهي - لتغليفة الشوكولاتة :

كريمة : كوب (سائلة)

الشوكولاتة : 250 غراماً (مفرومة أو رقائق الشوكولاتة)

- طحين : كوب ونصف

- سكر : كوب ونصف

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- ماء ساخن : ثلاث أرباع الكوب طريقة تحضير كيك الشوكولاتة الشهي

1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة. 2. جهزي صينية مقاس 8 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين والسكر والبيكنج باودر والكاكاو والملح في وعاء. 4. أضيفي لخليط الطحين الزيت والبيض والفانيلا والحليب واخفقي حتى تتمازج المكونات. 5. ثم أضيفي الماء المغلي واخلطي جيداً. Advertisements 6. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة. 7. اخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق. 8. لتحضير التغليفة: سخني الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان. 9. ازيلي القدر عن النار وأضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب ويصبح الخليط ناعماً. 10. صبي المزيج فوق الكيك وقدميه دافئا أو بارداً. قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة تحضير تشيز كيك بالكراميل طريقة تحضير كيك القرفة بالزنجبيل

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