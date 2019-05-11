تعرفي على طريقة تحضير تشيز كيك بالكراميل

مقادير تشيز كيك بالكراميل

- لطبقة الكراميل :

حليب : 200 غم (المُكثَّف المُحلَّى، جاهزًا)

- لطبقة البسكويت :

بسكويت : 2 كوب (مفتت)

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : ثلث كوب (سائلة)

سكر : ملعقة كبيرة

- لطبقة الجبن :

جبن كريمي : 650 غم

سكر : نصف كوب

البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

دقيق : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير تشيز كيك بالكراميل

1. لإعداد طبقة الكراميل: يُصبُّ الحليب المكثَّف المُحلَّى في قدر مغمور بالماء المغلي، ويُدع على نار هادئة من ساعتين لثلاث ساعات، مع إضافة المزيد من الماء الساخن كلَّما تقلَّص حجم الماء.

2. يُسخَّن الفرن على حرارة 150 درجة مئويَّة.

3. لإعداد طبقة البسكويت: تُقلَّب مكوِّنات طبقة البسكويت معًا جيِّدًا، ثمَّ توضع في قالب الـ"تشيزكيك" ذي القعر المتحرِّك. يُدخل القالب إلى فرن ساخن لخمس دقائق، ثمَّ يُدع جانبًا حتَّى يبرد تمامًا.

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4. لإعداد طبقة الجبن: يُخلط الجبن والسكَّر معًا في وعاء كبير، بوساطة الخلَّاط الكهربائي، ثمَّ يفقص البيض، الحبَّة تلو الأخرى، فتُضاف الفانيليا فالدقيق، مع الضرب بوساطة الخلَّاط الكهربائي مع كلِّ إضافة. ويصبُّ هذا الخليط فوق طبقة البسكويت.

5. يُغلَّف قالب الـ"كيك" من جوانبه بورق الألومينيوم، ثم يوضع في صينيَّة كبيرة تحتوي على الماء المغلي، وذلك في فرن ساخن على حرارة 150 درجة مئويَّة، لخمس وأربعين دقيقة إلى خمسين منها. تُخفَّف حرارة الفرن بعد ذلك، مع إيداع القالب داخله لعشر دقائق، فيما باب الفرن مفتوحًا قليلًا. يُخرج القالب من الفرن، ويُترك جانبًا في حرارة الغرفة ليبرد تمامًا. ثمَّ، يُحفظ القالب في البرَّاد لستِّ ساعات على الأقلِّ.

6. يُطلى سطح الـ"تشيزكيك" بطبقة الكراميل. ويُقدَّم الـ"كيك"، باردًا.

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