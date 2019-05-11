شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. الفول ملك السحور فى مصر والبيض والزبادى للشبع ومنع العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.





السحور من مصر

الفول

يعد طبق للفول الوجبة الأساسية للسحور فى مصر فعلى الرغم من انه الطبق الشهير فى كل الأوقات الا انه يوفر حصة كبيرة من البروتين، والفول من البقوليات الغنية بالبروتين ولا يحتوى على أي دهون مشبعة، كما أنه يحتوي على الفيتامينات B وفيتامين K وفيتامين A، و هرمون النمو الذي ينشط العضلات بعد القيام بالتمرينات او أي عمل يسبب الإجهاد.

البيض

Advertisements

يحتوى البيض على مكونات تساعد على الشعور بالشبع فترة طويلة، بجانب انه يحتوى على فيتامين د والكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان، كما يحتوى أيضا على عناصر مثل الزنك.

كوب الزبادي

يوفر أيضا حصة من الكالسيوم التى تقوى العظام، كما أنه يحسن عملية الهضم وبالتالي لن تشعر بمشاكل فى المعدة وقت الصيام، كما أنه يخفض ضغط الدم.