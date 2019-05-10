شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة هتسد جوعك فى رمضان.. خليها دايما فى سحورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوع والعطش من الأمور الطبيعية التى نتعرض لها فى فترة الصيام، نظرا لعدم تناول الطعام أو الشراب لفترات طويلة، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بوجبة السحور وأن تكون غنية بالبروتينات والفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقية والحيوية وتساعد على الشعور بالشبع فترات طويلة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأطعمة المهمة التى يجب تناولها فى فترة السحور وهى..

1: البطاطس المسلوقة، وهى مصدر جيد للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سى والبوتاسيوم، كما أنها غنية بالكربوهيدرات والألياف والبروتين الذى يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.



بطاطس Advertisements

2: البيض، يعتبر مصدرا جيدا للبروتينات والأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

3: الفول وجبة السحور الأساسية، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى، التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية، وتساعد على الشعور بالشبع.



فول

4: الشوفان، أثبتت الدراسات والأبحاث أن الشوفان من الأطعمة التى تساعد على الشعور بالشبع وتحتوى على نسبة كبيرة من الألياف والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم.

5: الموز يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من العطش والشبع، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.