أحدث طريقة لعلاج مرض الزهايمر

رغم أنه لا توجد في الوقت الحالي أيّ وسيلة للشفاء من مرض الزهايمر، إلا أنّ الأشخاص الذين استجابوا جيدًا إلى بعض العلاجات، بإمكانهم أن يشعروا بالتحسن الذي طرأ على نوعية حياتهم، التي يمكن أن تمتد إلى سنوات عدة. ولكن تتباين فاعلية الأدوية من شخص إلى آخر، كما أنّ بعض الأشخاص قد لا يستجيبون على الإطلاق إلى هذه العلاجات.

تتوافر في كندا ثلاثة أنواع من مثبّطات الكولينستراز لمعالجة الأعراض البسيطة إلى المتوسطة لمرض الزهايمر، وهي كالتالي:

• AriceptMD

• ExelonMD

• ReminylMD ( السلطة الاستشارية الصحية في كندا – تعليمات السلامة الجديدة في ما يتعلق بمخاطر ردود الفعل الجلدية الخطيرة).

تساعد هذه العلاجات النهايات العصبية التالفة، على الاحتفاظ بقدرتها على نقل الرسائل من خلية عصبية إلى أخرى. وتختلف آثارها الثانوية من دواء إلى آخر. ويمكن أن تُستخدم هذه العلاجات لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وأحيانًا إلى فترة أطول. وفي نهاية المطاف سوف تتلف النهايات العصبية، إلى الحد الذي ستظهر عليها المزيد من الآثار.

مرض الزهايمر: الأعراض المتوسطة إلى المتقدمة

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• EbixaMD

• AriceptMD

في سياق تطور مرض الزهايمر، فإنّ غلوتمات الناقل العصبي (الغلوتمات حمض أميني، يعمل ناقلًا عصبيًّا في الدماغ) يتدفق إلى خارج الخلايا العصبية ويتم امتصاصه إلى مستويات تصبح سامّة بالنسبة للخلية. ويمنع هيدروكلوريد الميمانتين (EbixaMD) إعادة امتصاص الغلوتمات في الخلايا العصبية.

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