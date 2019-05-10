تعرف على فوائد الكمون في علاج الأمراض

الكمون واحد من أنواع التوابل الموجودة منذ زمن طويل، ويتمّ استخدامه في العديد من الوصفات والأطباق الشهية، حتى أنه يمكن غليُه وتناوله كنوع من المشروبات، وكذلك استخدامه في وصفات للشعر والبشرة، بحسب ما تؤكد اختصاصية التغذية جنيفر تومازو (be_fit_with_jenn)، وتتابع متحدثةً عن فوائد الكمون بالتفصيل في الآتي:

"الكمون ممتاز جدًّا ليس فقط في إضفاء نكهة مميزة للطعام، وإنما أيضًا في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وقد تمَّ استعماله في الطب الشعبي القديم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والصرع، واضطرابات الجهاز العصبي. والكمون فعّال في خفض الكولسترول والدهون الثلاثية".

وتكشف الاختصاصية جنيفر عن فوائد الكمون في علاج مشاكل صحية بارزة، هي:

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- تناول الكمون يعمل على ضبط نسبة السكر في الدم.

- الكمون يساعد على تقوية الذاكرة.

- الكمون يعالج أعراض متلازمة القولون العصبي.

- إضافة الكمون إلى النظام الغذائي، قد يُعزّز من عملية فقدان الوزن والحدّ من الدهون في الجسم؛إذ إنَّه يمكن أن يقلّل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، ومع ذلك توجَد حاجة إلى المزيد من البحوث العلمية لمعرفة الكمية المناسبة لتأثير الكمون على فقدان الوزن، وتجدر الإشارة إلى أنّ رش الكمون على الطعام لا يسبّب أيّ تغييرات ملحوظة في الوزن، ولكنَّ إضافة الكمون إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، وزيادة ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يعزز ويساعد على فقدان الوزن؛ وذلك لأنَّه لا توجد مادة غذائية واحدة لها خصائص سحرية لخسارة الوزن؛ إذ إنَّ هذه الأخيرة تطلب تحوُّلًا كاملًا في نمط الحياة، وفي كمية السعرات الحرارية والنشاط البدني.

معلومات مهمة: يفضل تجنّب استخدام الكمون إذا كان الشخص مصابًا بنزيف ما، فهو قد يؤدي إلى تباطؤ في تخثّر الدم، ما سيزيد من النزيف ليصبح الوضع أسوأ. إنّ الجرعة المناسبة من الكمون تعتمد على عوامل عدة، مثل السنّ، والوضع الصحي للشخص.

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دراسة تؤكّد أن السعرات الحرارية لا تؤثر في فقدان الوزن