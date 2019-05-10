القاهرة - لايف ستايل
يُحكى عن فوائد الجرجير لتحفيز العلاقة الجنسية بين الزوجين. لمعرفة حقيقة هذا الأمر توجه "سيدتي. نت" إلى اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town ، فأكدّت فوائد الجرجير في الآتي:
- إنّ المعادن الموجودة في الجرجير مثل الحديد والزنك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة تساهم في الحصول على حياة جنسية أفضل.
- يعزز الجرجير من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وبذلك يكون له دور إيجابي جدًّا في تحفيز العلاقة الجنسية.
- إنّ الجرجير محفّز طبيعي جيّد للعلاقة الزوجية، ولكن حذاري من استخدام كبسولات أو مكمّلات الجرجير التي تباع في الصيدليات وبعض المتاجر، من دون استشارة الطبيب.
- قبل المباشرة في التركيز على تناول الجرجير، قد يكون من المفيد استشارة الطبيب المختص في حال وجود مشكلات حقيقية في العلاقة، قد تكون ناتجة عن أمراض معينة تستدعي العلاج الطبي بالعقاقير.
نصيحة: حاولي إضافة الجرجير الطازج إلى طبق السلطة أو الفتوش، للاستفادة من منافعه الصحية الرائعة على الجسم، وخصوصًا للعلاقة الحميمة مع الزوج.
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