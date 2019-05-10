تعرّفي إلى فوائد التمر الصحية

لا يمكن الاستغناء عنها بعد أن تتعرّفي إلى فوائد التمر الصحية :

فوائد التمر للطاقة ولخفض ضغط الدم

التمر رائع للصحة، لأنه غنيّ بالفركتوز، وسكر العنب، والسكروز والمالتوز. والمواد الكربوهيدراتية الموجودة في التمر، تشكل مصادر حقيقية لطاقة للجسم. وتساعد هذه المواد الكربوهيدراتية كذلك، على مقاومة ارتفاع ضغط الدم الشرياني فعليًّا. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ التمر قليل المواد الدهنية، في واقع الأمر إنه لا يحتوي عمليًّا على أية دهون.

فوائد التمر في توفير المعادن للجسم

التمر غنيّ أيضًا بالمعادن، ويحتوي فعليًّا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور، وعلى الكالسيوم كذلك. ومن شأن اتّباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، أن يسمح بتقليل ضغط الدم الشرياني، وبالتالي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فوائد التمر في تزويد الجسم بالفيتامينات

ومن أجل الفيتامينات ينبغي أيضًا استهلاك التمر. وفي الواقع تحتوي هذه الفاكهة على الفيتامينات "سي" C و"إي" E و"بي2" B2 و"بي3" B3 وكذلك على الفيتامينات "أ " A و"بي1" B1، و"بي5 " B5 و"بي6 " B6 و"ك" K. ومن المعروف أنّ الفيتامين B6 على سبيل المثال يحسّن أداء الدماغ. بينما يعمل الفيتامين E على تأخير أو منع أمراض القلب التاجية.

فوائد التمر بغناه بالبروتينات

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البروتينات التي يحتويها التمر رائعة للعضلات والعظام، وتسمح إضافة إلى ذلك، بحرق الدهون. كما أنّ البروتينات تساعد على تنظيم الشهية، ولكن في المقابل يجب أن يرافق النظام الغذائي الغني بالبروتينات ممارسة النشاط الجسدي بانتظام.

فوائد التمر في محاربة التعب

بفضل جميع العناصر الغذائية التي يحتويها التمر، فإنه واحد من الثمار الرائعة لمحاربة التعب، ومن أجل تقوية نظام المناعة. كما أنّ أكل التمر يسمح بحماية الجسم بشكل أفضل ضد الاعتداءات الخارجية. ويوفر التمر طاقة حقيقية، لذا يُنصح به لممارسة الرياضات الكبرى.

فوائد التمر في تخفيف الألم عند الولادة

التمر يخفف ألم الولادة، وقد كشفت عن هذه الفائدة، دراسة أجراها فريق من الباحثين من الجامعة الأردنية، ووفقًا لدراستهم هذه، فإنَّ النظام الغذائي الغني بالتمر يساعد أيضًا على تخفيف النزيف، والسيطرة على الوضع بعد الولادة.

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