تعرّفي إلى فوائد بيكربونات الصوديوم الصحية

استعمالات بيكربونات الصوديوم ليست محدودة كما يعتقد البعض. فهذه البودرة البيضاء تملك من الفوائد ما لا يمكن حصره.

تعرّفي إلى فوائد بيكربونات الصوديوم في الآتي:

بيكربونات الصوديوم تطهّر وتجفف وتزيل الروائح الكريهة، وتنقّي وتنظف وتزيل الترسبات وتعقّم.... تقوم بكل ذلك، وأولئك الذين يستخدمونها كل يوم لا يمكنهم الاستغناء عن استخدامها. وعبقري المنزل هذا يُعتبر عبقريًّا كذلك من ناحية الصحة والجمال.

بفضل درجة حموضتها القلوية (بين 8 و 8.4 على الرغم من أنّ درجة حموضتها المحايدة هي 7)، فإنّ بيكربونات الصودا تعمل على تحييد الحوامض الدهنية (الدهون النباتية والدهون الحيوانية). وهذا ما يجعلها العدو اللدود لحموضة المعدة (حرقة المعدة).

وتساعد بيكربونات الصوديوم على تخفيف الشعور بالغثيان، وعندما تضاف إلى ماء الطهو لبعض الأطعمة (مثل الملفوف والبقوليات والأطعمة النشوية)، فإنها تعمل على تسهيل هضمها. وبعض الطهاة يضيفون رشة قليلة منها في أطباق الفوندو التي يعدونها لتصبح أسهل هضمًا.

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