س و ج.. كل ما تريد معرفته عن رائحة الفم الكريهة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة من الأمور المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو إهمال النظافة أو تناول بعض الأطعمة ذات الرائحة النفاذة، وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن رائحة الفم الكريهة وعلاجها، وفقا لما ذكره موقع mayoclinic. س: ما أسباب رائحة الفم الكريهة؟ س: ما أسباب رائحة الفم الكريهة؟ ج: 1: عدم نظافة الأسنان ووجود بعض الأطعمة بينها، ما يسبب تكوين البكتيريا والجراثيم ورائحة الفم الكريهة. 2: جفاف الفم.. يزيد من رائحة الفم الكريهة وتراكم البكتيريا والجراثيم. 3: تركيب أطقم الأسنان.. يسبب رائحة كريهة فى الفم. 4: التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من رائحة الفم الكريهة. 5: التهابات الفم والتعرض لعمليات جراحية. 6: التهابات المعدة أو التهاب الجيوب الأنفية والحلق، تسبب رائحة الفم الكريهة. Advertisements س: ما علاج رائحة الفم الكريهة؟ س: ما علاج رائحة الفم الكريهة؟ 1: يجب الاهتمام بنظافة الأسنان قبل وبعد الأكل وصباحا ومساء للتخلص من الميكروبات والبكتيريا. 2: ترطيب الفم دائما من خلال تناول السوائل والمياه باستمرار مع الاكثار من تناول الفاكهة. 3: الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية التى تسبب رائحة الفم الكريهة. 4: علاج الأمراض التى تسبب رائحة الفم الكريهة سواء التهابات المعدة أو الحلق. س: ما الأطعمة التى تعالج رائحة الفم الكريهة؟ س: ما الأطعمة التى تعالج رائحة الفم الكريهة؟ ج: 1: بذور الشمر، تحتوى على نسبة كبيرة من المعادن والخصائص التى تحارب رائحة الفم الكريهة. 2: التفاح، يعمل على تعزيز رائحة الفم وطرد الجراثيم والبكتيريا. 3: الخضروات الورقية، تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الفم وعلاج الرائحة الكريهة.

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