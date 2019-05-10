شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب آلاماً وأعراضاً خطيرة.. لا تتركوا الأطفال يجلسون بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة جلوس الأطفال بشكل خاطئ، التي قد تسبب مشاكل صحية قد تستمر مدى الحياة وتؤثر على تكوين العظام.

ويؤكد الأطباء أن جلوس الأطفال فترة طويلة على شكل الحرف الإنجليزي “W”، تسبب آلاماً قد تصيب الأطفال ولفترة طويلة.

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ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية، عن خبراء قولهم إن هذه الطريقة شائعة بين الأطفال، وهي عبارة عن توازي الركبتين مع أسفل الجسم والقدمين، خاصة أن الأطفال يجلسون بهذا الشكل عندما يشاهدون التلفزيون، الذي يتابعونه في العادة لساعات طويلة، لذلك يدعو الخبراء الآباء إلى وضع حد لهذا الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مركز علاج الأطفال، أن حدوث الأمر للأطفال في عمر العامين، ربما يوقف تطور الثبات الوسطي والتوازن الجسمي، كما يؤثر على قدرتهم على القفز والركض، فضلاً عن مشكلة خلع الورك.

وأوضحت اختصاصية تقويم العظام، أفني تريفدي، أن جلوس الأطفال على شكل حرف W، قد يتسبب في الكثير من المشكلات للأطفال، وربما تظل مدى الحياة، موضحة أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ضغط كبير على الرقبة والكتفين ومنطقة أعلى الظهر.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة الآباء بتصويب جلسة أطفالهم، وذلك عبر دعوتهم لوضع أقدامهم فوق بعضها البعض، أو ضعها في اتجاه الأمام.