طريقة تحضير دجاج بالكاري بحليب الجوز الهند

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بودرة الكاري : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- سكر : ملعقة صغيرة

- طماطم : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- حليب جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير 1. سخني الزيت والزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة وقلّبي فيه البصل حتى يصبح ذهبي اللون. 2. أضيفي الثوم، الكاري، القرفة، البابريكا ، الزنجبيل، السكر والملح. 3. قلّبي المكونات لحوالي دقيقتين ثمّ أضيفي قطع الدجاج، معجون الطماطم، الزبادي وحليب جوز الهند. 4. إغلي المزيج على حرارة متوسّطة ثمّ خففي النار واتركي الدجاج حتى ينضج لـ20-25 دقيقة. Advertisements 5.أضيفي عصير الليمون الحامض والفلفل الأحمر الحار. 6. اغلي المزيج لـ5 دقائق إضافية ثمّ إرفعي القدر عن النار. 7. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز المفلفل قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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