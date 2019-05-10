طريقة تحضير الدجاج بالكاري من المطبخ الهندي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع أنصاف)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مقطع أرباع)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة (مدراس)

- صلصة طماطم : علبة

- حليب جوز الهند : علبة

- القرنفل : 4 أعواد

- هيل : 4 حبات

- القرفة : عود

طريقة تحضير طريقة عمل الدجاج بالكاري 1. جففي الدجاج بعد تنظفيه بورق المطبخ. 2. تبلي الدجاج بالملح والفلفل. 3. سخني الزيت في قدر واسع على النار المتوسطة وأضيفي الدجاج وقلبيه حتى يصبح محمراً وذهبي اللون ثم ازيلي الدجاج من القدر وضعيه جانباً. 4. أضيفي البصل الأرباع لنفس القدر وقلبيه لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقتين إضافيتين حتى تظهر رائحة الثوم. 5. أضيفي الكاري البودرة وأعيدي الدجاج للقدر وقلبي قليلاً. Advertisements 6. أضيفي صوص الطماطم وحليب جوز الهند والقرنفل الحب والهيل وعود القرفة وتبلي بالقليل من الملح وحركي المقادير. 7. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الدجاج. 8. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز المفلفل. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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