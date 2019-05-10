طريقة تحضير فطيرة دجاج

مقادير - الدجاجة : 1 حبة (تزن 1200جرام)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الزعتر : عود

- ليمون : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (طازج)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

- الجزر : 1 حبة (متوسطة ومقطعة مكعبات صغيرة)

- الكرفس : عود (متوسط ومُقطع قطع صغيرة)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- مرق دجاج : 3 اكواب

- كريما : كوب

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- عجينة الباف باستري : عبوة (مُزال عنها التجميد) طريقة

1. يُنظف الدجاج ويجفف جيدا ثم يُتبل بالملح والفلفل ويوضع بداخله حبة الليمون وعود الزعتر ثم تُدهن بالزبدة من الخارج وتدخل فرن ساخن على 160 درجة لمدة ساعة و20 دقيقة ثم تترك الدجاجة جانبا لتبرد وتُزال الدهون الزائدة المتبقية في الصينية مع الاحتفاظ بالقليل من السوائل.

2. في قدر على النار يُسخن مقدار ملعقتي كبيرتين من الزبدة ثم يشوح البصل والجزر والكرفس لمدة 3 دقائق ثم يُضاف الدقيق مع التقليب ثم السوائل المتبقية من الدجاج ثم المرق ويتبل المزيج بالملح والفلفل. ويترك على نار هادئة حتى يبدأ في الغليان.

3. يُخلى الدجاج من العظم ويُقطع إلى شرائح رفيعة ثم يٌضاف إلى خليط المرق ثم تُضاف الكريمة والبقدونس ويقلب الخليط معا ثم يرفع من على النار ويترك جانبا.

4. تُفرد العجينة على سطح طاولة مرشوش بالقليل من الدقيق وتُقطع على مقاس القوالب الفردية المستخدمة.

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5. في القوالب يوضع مقدار من خليط الدجاج حتى ثلثي الطبق ثم يُغطى بالعجينة.

6. يُدهن الوجه بواسطة فرشاة من خليط صفار بيضة وملعقة كريمة وتُخبز في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الذهبي.

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