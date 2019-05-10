طريقة تحضير دجاج بالكاري والبطاطا الحلوة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- معجون الكاري : 2 ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه مقطع مكعبات)

- البطاطا الحلوة : 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- العدس الاصفر : 4 ملاعق كبيرة (مجروش)

- مرق دجاج : 300 ميلليلترا

- حليب جوز الهند : علبة

- البازيلاء : كوب (مجمدة / اختياري) طريقة تحضير 1. سخني الزيت في مقلاة واسعة وعميقة على النار. 2. أضيفي معجون الكاري وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي الدجاج والبطاطا الحلوة والعدس وحركي حتى تمتزج المكونات مع معجون الكاري. 3. أضيفي مرق الدجاج وحليب جوز الهند واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الخليط على النار لمدة 15 دقيقة. 4. أضيفي البازيلا المجمدة واتركيها لمدة 4 دقائق. Advertisements 5. يمكنك إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. 6. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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