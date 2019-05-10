بعد إصابة ليدى جاجا.. دراسة: عقار للسكر يمكنه تخفيف الألم العضلى الليفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن عقار لعلاج مرض السكر الذى يحتوى على المادة الفعالة "ميتفورمين" يمكن أن يغير حياة المصابين باضطراب الفيبروميالغيا "الألم العضلى الليفى".
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن علاج الذين يعانون من اضطراب الألم المزمن بـ"الميتفورمين" يحسن بشكل كبير من أعراضهم.
وقد رأى البعض أن شدة الألم لديهم تكون بمعدل 10 درجات وتصل إلى صفر بفضل دواء السكرى الموصوف.
ووجد الباحثون أيضًا وجود صلة واضحة بين الألم العضلى الليفى ومقاومة الأنسولين، وهو ما يحدث عندما يفشل الجسم فى الاستجابة للهرمون وينتج عن التحكم فى نسبة السكر فى الدم.
ويعتقد الباحثون أن مقاومة الأنسولين تؤدى إلى خلل وظيفى داخل الأوعية الدموية الصغيرة فى المخ، ما قد يؤدى إلى ألم واسع النطاق.
ويأمل الباحثون أن تسرع النتائج التى توصلوا إليها فى تشخيص الحالة وعلاجها، ومن بين المصابين بها المغنية الأمريكية ليدى جاجا ولينا دونهام.
وتم إجراء البحث من قبل الفرع الطبى لجامعة تكساس فى جالفيستون بقيادة الدكتور ميجيل بابولا أستاذ علم الأعصاب.
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