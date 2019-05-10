شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بالتين المجفف.. هيظبط ضغطك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنواع عديدة من المكسرات والفواكه المجففة التى نشتريها خلال شهر رمضان لإعداد الخشاف والحلويات، وجميعها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول التين المجفف، وذلك وفقا لموقع "webmed".





فوائد التين المجفف

قدم التقرير العديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان نتيجة لتناوله للتين المجفف، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر مهمة كفيتامين "ب" ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف المهمة، ومنها:

- لمرضى الضغط المرتفع عليك تناول التين المجفف على الريق فى شهر رمضان لتنظيم نسبته فى الدم والحد من ارتفاعه.



تين

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- تناوله يحمى القلب من المضاعفات التى قد يتعرض لها الشخص كانسداد فى الشرايين وما شابه ذلك.

- يعد خيارا جيدا لمن يرغب فى التخلص من الوزن الزائد، لأنه غنى بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ويعمل على كبح الشهية ويزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا فهو يساعد فى التخلص من الوزن الزائد.



التين

- يحتوى على نسبة جيدة من الكالسيوم وهذا يجعله من الاطعمة الجيدة فى الحفاظ على صحة العظام.

- يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم.