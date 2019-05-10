الفرق بين اعراض ضغط الدم المرتفع والمنخفض

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ضغط الدم الطبيعي أمر حيوي للحياة . فالضغط هو الذي يجبر دمنا على التدفق في جميع أنحاء الدورة الدموية ، وهو الذي يقوم بتسليم الأكسجين أو المواد الغذائية من خلال شراييننا إلى الأنسجة والأعضاء .
ما هو ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم هو مقدار القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين أثناء تدفقه . عندما يصل هذا الضغط إلى مستويات عالية ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة . في الولايات المتحدة ، يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص من ارتفاع ضغط الدم ، وهو ما يعادل حوالي 75 مليون شخص ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها . بدون علاج لارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي ذلك إلى الظروف الصحية الخطيرة ، بما في ذلك قصور القلب وفقدان البصر والسكتة الدماغية وأمراض الكلى .
الأعراض التي قد تظهر بسبب ارتفاع ضغط الدم
معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لن يواجهوا أي أعراض . غالبًا ما يطلق الناس على ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت” لهذا السبب . ومع ذلك ، بمجرد أن يصل ضغط الدم إلى حوالي 180/120 ملم فإنه يصبح أزمة ارتفاع ضغط الدم ، وهي حالة طوارئ طبية . في هذه المرحلة ، سوف تظهر الأعراض ، بما في ذلك :
الصداع .
الغثيان .
القيء .
الدوخة .
عدم وضوح الرؤية أو مزدوجة .
نزيف في الأنف .
خفقان القلب .
ضيق التنفس .
ما هو ضغط الدم المنخغض
قد يبدو انخفاض ضغط الدم مرغوبا فيه وبالنسبة لبعض الناس ، فإنه لا يسبب أي مشاكل . ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي الدوخة والإغماء . في الحالات الشديدة ، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة . قراءة ضغط الدم أقل من 90 للحصول على العدد العلوي أو 60 ملم زئبق بالنسبة للعدد السفلي (الانبساطي) تعتبر انخفاضًا في الدم الضغط ، يمكن أن تتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة . من المهم معرفة سبب انخفاض ضغط الدم لديك حتى يمكن علاجه .
الأعراض التي قد تظهر بسبب أنخفاض ضغط الدم
بالنسبة لبعض الناس ، يشير انخفاض ضغط الدم إلى مشكلة كامنة ، خاصة عندما ينخفض فجأة أو يكون مصحوبًا بأعراض وهذه الأعراض مثل :
الدوخة أو الدوار .
الإغماء المفاجئ .
عدم وضوح الرؤية .
الغثيان .
الإعياء .
قلة التركيز .
الانخفاض المفاجئ أو الصدمة
انخفاض ضغط الدم الشديد يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة التي تهدد الحياة . تشمل العلامات والأعراض :
الارتباك ، وخاصة في كبار السن .
البرد ، والارتجاف ، والشكل الشاحب .
التنفس السريع أو الضحل .
ضعف أو سرعة النبض .
ملحوظة هامة
أي تعرض لدوخة عرضية أو الدوار قد تكون مشكلة بسيطة نسبيًا نتيجة للجفاف المعتدل من وقت طويل في الشمس أو في حوض استحمام ساخن ، على سبيل المثال .
ومع ذلك ، من المهم أن ترى طبيبك إذا كان لديك علامات أو أعراض انخفاض ضغط الدم لأنها يمكن أن تشير إلى مشاكل أكثر خطورة . قد يكون من المفيد الاحتفاظ بسجل لأعراضك ، عند حدوثها وما تفعله في ذلك الوقت . بدون تدابير العلاج أو السيطرة على أرتفاع الضغط ، يمكن أن يؤدي الضغط المفرط على جدران الشرايين إلى تلف الأوعية الدموية ، وهو نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية . يمكن أن يتلف أيضًا بعض الأعضاء الحيوية . يعتمد مدى الضرر على شدة ارتفاع ضغط الدم ومدة استمراره دون علاج . لذا يجب العمل على السيطرة على ارتفاع الضغط .
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