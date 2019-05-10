انت الان تتابع موضوع وصفات و نصائح لـ اكل الطفل في الشهر الرابع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تغذية الطفل في المراحل الأولى من عمره مهمة جدا ، فالتغذية السليمة تفيد الطفل في تنمية عقله وجسده ، فالطفل في أول شهور له يعتمد بصورة كاملة على حليب الأم من خلال الرضاعة ، وتبدأ بعد فترة بالتحديد من الشهر الرابع تحاول الأم في إدخال أكلات أخرى مع الرضاعة لكي ينمو الطفل بطريقة سليمة.

تغذية الطفل في الشهر الرابع

الحبوب

يجب على الأم أن تهتم بوجود الحبوب في غذاء الطفل مع بداية الشهر الرابع وهذه الحبوب مثل :

1- الشوفان: هو عبارة عن حبوب مفيدة جدا للجسم ويحتوي على كمية من الكالسيوم والبروتين.

2- الأرز: يتحدث عن أهمية الأرز البني الذي يمكن للأم طبخه وهرسه جيدا ، ووضعه للطفل لكي يتناوله فهو مغذي وصحي جدا.

3- الشعير: هذا مفيد جدا للطفل فهو يسهل عملية الهضم ويحتوي على مواد غذائية مفيدة جدا للطفل.

الخضروات

1- البطاطا: البطاطا تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ، وعناصر غذائية أخرى مهمة للجسم ، يمكنك سلقها وتحضيرها للطعم لتناولها والاستفادة من مكوناتها.

2- البازيلاء: تعتبر البازيلاء من أكثر الأطعمة المفيدة للطفل ، فهي سهلة الهضم ويمكنك تحضيرها بطريقة سهلة.

3- الجزر: يعد من الخضروات الميئة بالفيتامينات الهامة والمعادن الضرورية للطفل.

الفاكهة

الفواكه التي يجب تقديمها للطفل في عمر الأربع أشهر:

1- الموز: يحتوي على نسبة من الألياف والفيتامينات المهمة مثل فيتامينC وفيتامين B6 وفيتامينB2.

2- الأفوكادو: فهذه الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من الفائدة الغذائية ، ويفضل أن يتناولها الأطفال عند اربع أشهر والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

3- التفاح: يسهل عملية الهضم ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف والعناصر الغذائية المهمة للجسم ، كما أنه سهل في التحضير.

وصفات لتغذية الطفل في الشهر الرابع

– عليك تحضير كمية طعام مناسبة ومحددة كل يوم ، حيث يكون الكمية المناسبة في كل وجبة قد تكون معلقة أو معلقتين من الطعام المجهز ، ويتم زيادتها تدريجيا.

– هذا الطعام ليس بديلا عن لبن الأم إنما وسيلة لإدخال الطعام للطفل بصفة تدريجية ، ويجب التنويع بين الحبوب والخضروات والفواكه حتى يتعرف الطفل على كافة الأطعمة.

– عليك تجنب تماما في إجبار الطفل في تناول طعام معين حتى لا يبكي ويغضب عن الأكل تماما ، فقد يكون غير جائع أو غير محب لطعم هذا الطعام في الوقت الحالي ، وعليك إعادة تحضيره بعد يوم أو يومين.

– أيضا عليك الابتعاد عن إجبار الطفل في إنهاء طعامه ، فقد يكون هذه شهيته في الوقت الحالي.

– يجب أن يتناول الطفل في هذه المرحلة من عمره الطعام في وعاء مخصص له ، وتجنبي وضع الطعام في زجاجة الرضاعة حتى يتعود على ذلك.

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– عليك تحضير كل يومين نوع جديد من الطعام وذلك لتنويع الأطعمة للطفل والتجديد كل ثلاثة أيام بنوع جديد لمعرفة أن كان الطفل قد تعرض للحساسية من نوع معين أم لا.

– عليك الابتعاد في هذا العمر من الأطعمة التي قد تسبب الحساسية مثل السمك والبيض والفول السوداني والمكسرات.

– علامات تعرض الطفل للحساسية هي: طفح جلدي ، الأنتفاخ والغازات الكثيرة ، الإسهال ، ومشاكل بالتنفس ، والقيء.

– عليك الاهتمام بالطفل خاصة عند تناول الطعام والتحدث معه لكي يحب الطعام.

– عليك جعل الطفل يتشوق لتناول الطعام من خلال فتح فمه قبل إطعامه ، وأيضا عليك أن تسمحي له بلمس الطعام لمعرفته ، عليك الصبر عند إدخال الطعام لطفلك أول مرة.

نصائح لإطعام الطفل في الشهر الرابع

– عليك عدم تغير الرضاعة الطبيعية بالرضاعة الصناعية حتى سن سنة ، فالطفل في أول سنة من عمره يعتمد على تغذيته من خلال لبن الأم.

– في بداية الشهر الرابع عليك إدخال الطعام المخصص لهذا السن ولكن بشكل تدريجي.

– لا يجب أن يكون الطعام صلب إلى حد ما عليك أن تقديمه لطفلك مهروس جيدا حتى يسهل لطفل تناوله وهضمه.

– إذا كان الطفل لا يرغب في تناول الطعام عليك تغييره بنوع أخر.

– استخدمي أدوات خاصة بالطفل معلقة ووعاء خاص به ، ويجب أن يكون من مادة البلاستيك.

– عند تناول الطعام عليك وضع طفلك في وضعية الجلوس.

علامات الجوع عند الطفل

عليك الانتباه جيدا لطفلك ومعرفة أن كان جائع أم لا ، فهناك علامات لمعرفة أن كان طفلك جائع فعلامات الجوع هي :

– فعند وضع الطعام يظهر على الطفل الحماس لتناول الطعام مع تحريكه لشفتيه.

– يفتح فمه لتناول الطعام.

– يذهب بجسمه إلى الأمام حتى يصل إلى وعاءه.

علامات الشبع عند الطفل

– يغلق فمه ويرفض الطعام.

– يلوح بيده لإبعاد الطعام عنه.

– يبكي كثيرا حتى لا يتناول الطعام.

فهذه العلامات تجعلك تعرفين أن كان طفلك جائع أم لا.