طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطّع مكعبات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكاري : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 1 ورقة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- سكر : نصف ملعقة صغيرة (أبيض)

- ملح : حسب الرغبة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : كوب

- حليب جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : نصف حبة (حامض) طريقة تحضير 1. في قدر، حمّي زيت الزيتون على نار متوسطة. 2. قلي البصل حتى يصبح ذهبي اللون. 3. أضيفي الثوم والكاري والقرفة والبابريكا وورق الغار والزنجبيل والسكر والملح. 4. اخلطي المكونات لدقيقتين. Advertisements 5. أضيفي قطع الدجاج ومعجون الطماطم واللبن الزبادي وحليب جوز الهند. 6. اتركي الخليط يغلي ثمّ خففي النار وغطيّ القدر من 20 إلى 25 دقيقة حتى تمام النضوج. 7. عند التقديم، ارفعي ورقة الغار واسكبي عصير الليمون الحامض. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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