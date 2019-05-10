طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- مرق دجاج : 3 اكواب

- صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرنفل : 4 أعواد

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاري : ملعقة كبيرة

- النعناع : ربع كوب (طازج ومفروم)

- الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم ناعم)

- حليب جوز الهند : كوب وربع

- حليب : كوب ونصف

- الأرز : كوب (مسلوق)

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طريقة تحضير 1. سخني مرق الدجاج في قدر على نار مرتفعة وأضيفي لها الدجاج ونصف كمية البصل المفروم ونصف ملعقة من الملح والقرنفل. 2. خففي النار واتركي القدر يغلي لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج. 3. ازيلي القدر عن النار وصفي المرق واتركي الدجاج جانباً. 4. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وأضيفي باقي كمية البصل المفروم وقلبي لمدة 4 دقائق حتى يطرى البصل ويصبح شفافاً. 5. وزعي بودرة الكاري فوق البصل وقلبي لمدة 20 ثانية. 6. أضيفي حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم والزنجبيل وغطي القدر واتركيه ليغلي على نار هادئة لمدة 20 دقائق. Advertisements 7. أضيفي الدجاج وغطي القدر مرة ثانية واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تتمازج النكهات. 8. أضيفي الحليب والملح والأرز المسلوق واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق. 9. اسكبي الشوربة وقدميها ساخنة مع رشة نعناع مفروم. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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